ارتفاع الإيرادات غير الضريبية لـ 26.5 مليار جنيه بأول شهرين من الموازنة

ارتفعت الايرادات غير الضريبية خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري لـ26.5 مليار جنيه مقابل 16.723 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بفارق 9.8 مليار جنيه.





اضاف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي المنح المقدمة للحكومة بلغت 122 مليون جنيه في أول شهرين من العام المالي الجاري مقابل 248 مليون جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.





ووصلت الإيرادات الأخري لـ 26.4 مليار جنيه مقال 16.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.



