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أخبار العالم

مبادلة العملة.. أردوغان يستغل اقتصاد تميم المنهار لإنقاذ الليرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن البنك المركزي التركي، أن السقف الإجمالي لاتفاق مبادلة العملة بين بنكي تركيا وقطر المركزيين، تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى ما يعادل خمسة مليارات دولار بالليرة والريال.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل إلى هذا الاتفاق الجديد، خلال زيارته التي قام بها أمس إلى قطر، حيث عدل على الاتفاق الموقع في أغسطس 2018 بشأن رفع مبادلة العملة إلى 3 مليارات. 

وتحاول تركيا عبر هذا الاتفاق إتقاذ عملتها المنهارة، منذ فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة، عبر استغلال العملة القطرية. 

ويشير حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر، عدم جدوى اتفاق مبادلة العملة، بسبب بلوغ التبادل التجاري لما يقرب من 1.5 مليار دولار فقط، وهو ما لا يحتاج إلى هذا الاتفاق. 

تهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بسبب مرور قطر بأزمة مالية طاحنة بسبب المقاطعة العربية لها منذ سنوات. 

وعد أمير قط تميم بن حمد في كثير من الأحيان رفع الاستثمارات في تركيا إلى 15 مليار دولار، وهو ما فشل في تحقيقه على أرض الواقع بسبب انهيار اقتصاد بلاد. 
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