أردوغان يتوعد بإبهار العالم والهدف تغيير السكان

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن المشاريع التي تخطط بلاده لإنشائها في المنطقة الآمنة شمالي سوريا "ستبهر العالم"، بحسب قوله.





وأضاف الرئيس التركي، بحسب قناة "سي إن إن تورك" أنه لا يوجد مثل هذه المشاريع في أي مكان في العالم، المساكن والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمعدات الاجتماعية ستبهر أولئك الذين يرونها"









وأوضح أردوغان بعد زيارته إلى قطر ولقاءه تميم بن حمد ال ثاني، أن المنطقة الآمنة ستتسع لنحو مليون لاجئ سوري وستبلغ تكلفتها 27 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا رباعيا بين تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بعد قمة الناتو في لندن في الثالث والرابع من ديسمبر، وسيطرح عليهم دعم هذه المشاريع.





وقال أردوغان: "سأعرض هذه الأفكار في اجتماع المانحين الدوليين، وقد طرحت هذه المشاريع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني"، لافتا إلى أن أمير قطر أعجب بهذه المشاريع، وقال إنها "ستكون مثالا يحتذي به العالم".





وكان فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، قد أعلن اليوم، عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق التي قال إنها تم تحريرها من الإرهابيين، ودعا أوقطاي جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة.





وشدّد على عزم تركيا إنشاء "ممر السلام" في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها. وأضاف أن تركيا "وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري".





وأوضح أوقطاي أن مسودة الخطة التركية حول المنطقة الآمنة، تتضمن مشروع الإسكان الذي سيشمل تشييد 140 قرية، تتسع كل منها 5 آلاف شخص، و10 بلدات كل منها تتسع 30 ألفًا، وسيكون في كل بلدة مستشفيات وملاعب كرة ومساجد ومدارس.





وقالت تقارير إعلامية ودراسات إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخفي هدفا تركيا أساسيا في السياسية التركية وهو القضاء على الأكراد، وأن عملية توطين اللاجئين السوريين الذين فروا من أماكن القتال إلى تركيا، الهدف منه هو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتاخمة للحدود التركية مع سوريا.



