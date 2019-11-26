ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صرف تمويلات قطر لحركة حماس من مكاتب البريد | اعرف التفاصيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
بدء صرف تمويلات قطر
بدء صرف تمويلات قطر لحركة حماس
Advertisements
سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم "الثلاثاء" أن عملية صرف تمويلات قطر لحركة حماس فى قطاع غزة، ستبدأ غدًا الأربعاء الموافق 27 /11 /2019.

وسيتم عملية صرف التمويلات القطرية عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة.

وسيكون الصرف وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهيدان وإصابتان في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

إسرائيل تهدد باغتيال النخالة وشن عملية برية موسعة ضد غزة

غزة يا عرب تنادي.. 90 غارة إسرائيلية على القطاع.. 3 ملايين دولار خسائر.. إطلاق 450 صاروخا على تل أبيب.. إصابة 77 إسرائيليا.. وهدوء حذر بين الجانبين بعد موجة تصعيد جديدة

بعد قصف مواقع للحركتين.. حماس والجهاد يعلنان تنسيق التعاون ضد الاحتلال

مباراة ميسي.. حماس ضربت إسرائيل بصاروخين لهذا السبب

5 أيام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.. جوتيرش يطالب بالتحقيق.. القصف بواسطة صواريخ أمريكية.. وحماس والجهاد يتحدان ضد الاحتلال

ترشيحاتنا

استقالة نتنياهو.. النائب العام الإسرائيلي يعلن مفاجأة

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

13 دعاء قبل النوم يجلب لك الرزق سريعا في الصباح.. ردده كل ليلة

ديمقراطية أمك.. مصرية تسخر من المقاول الهارب محمد علي بطريقة فكاهية.. فيديو

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

في عيد ميلاد رغدة.. تفاصيل علاقتها بـ أحمد زكي وحقيقة زواجهما

13 دعاء قبل النوم يجلب لك الرزق سريعا في الصباح.. ردده كل ليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال

سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي