صرف تمويلات قطر لحركة حماس من مكاتب البريد | اعرف التفاصيل

أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم "الثلاثاء" أن عملية صرف تمويلات قطر لحركة حماس فى قطاع غزة، ستبدأ غدًا الأربعاء الموافق 27 /11 /2019.



وسيتم عملية صرف التمويلات القطرية عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة.



وسيكون الصرف وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.



ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي.