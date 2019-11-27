تفاصيل زفاف المذيعة لينا صالح ابنة منى الحسيني

قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني إن حفل زفافها سيقام في فندق الدوسيت بالتجمع الخامس يوم 13 ديسمبر القادم، حيث إنه يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط.



من ناحية أخري شاركت المذيعة لينا صالح جمهورها مقطع فيديو جديدا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " وهي ترقص برفقة أصدقائها ليلة الحنة.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو مهنئين لينا بمناسبة زفافها وانهالت التعليقات:" مبروك يا لينا وآخر ربنا يتمم علي خير".



لينا صالح تمت خطبتها العام الماضي علي محمود الديب وذلك في حفل عشاء بمنزل العروسة بالشيخ زايد ضم مجموعة من الأقارب والأصدقاء المقربين للعائلتين.



وتقدم لينا صالح برنامج "ملوك الزحمة" ويذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.