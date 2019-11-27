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رياضة

أوليمبياكوس اليوناني يراقب نجم المنتخب الأوليمبي والأهلي المعار

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يراقب نادي أوليمبياكوس اليوناني بقوة نجم المنتخب الأوليمبى عمار حمدى لاعب النادي الأهلى المعار هذا الموسم للاتحاد السكندري تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكشفت مصادر مقربة من عمار حمدى أن اللاعب الصاعد يحظى بمتابعة دقيقة من نادي أوليمبياكوس اليوناني الذى أبدى مسئولوه إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذى قدمه اللاعب خلال مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى نظمتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى .

وقالت المصادر إن العرض الرسمي من نادي أوليمبياكوس اليوناني لنظيره النادي الأهلى لم يصل؛ مشيرا إلى أن هناك اتجاها داخل الفريق اليونانى لإرجاء الصفقة لنهاية الموسم وخطف اللاعب قبل تألقه فى أوليمبياد طوكيو 2020 رفقة الفراعنة .

وساهم عمار حمدى فى فوز الفراعنة بلقب بطولة أمم أفريقيا لأول مرة فى تاريخ مصر بجانب التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إجراؤها فى اليابان الصيف المقبل.

ونجح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الفوز بمبارياته الخمس فى البطولة على حساب مالى وغانا والكاميرون فى دور المجموعات وجنوب إفريقيا فى نصف النهائى وكوت ديفوار فى النهائى ليتوج باللقب القارى .

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