العمل الدولية: نعمل على تنمية قدرات الشباب من خلال عدة برامج.. فيديو

قالت نشوى بلال، رئيس فريق مشروعات التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، إن منظمة العمل الدولية إحدى منظمات الأمم المتحدة وتهتم بتشغيل الشباب على مستوى السياسات والبرامج وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ فى مصر عدة برامج لتشغيل الشباب.



وأضافت نشوى بلال، خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يتم استغلال قدرات الشباب ووظائفه، مشيرة إلى أنه يتم تكييف البرامج على حسب متطلبات العمل والشباب.



وتابعت أن منظمة العمل الدولية تساعد الشباب على إيجاد فرص العمل من خلال رفع كفاءته وإلحاقه ببرامج لتنمية قدراته، وتنفيذ عدة برامج لإتاحة فرص العمل للشباب.



وأوضحت أنه تم تنفيذ نوادى للبحث عن الوظيفة، للمساعدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج " كيف تبدأ مشروعك" لمساعدة الشباب فى مشروعاتهم وتنفيذها.





