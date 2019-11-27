ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

20 ألف إسرائيلي يتظاهرون وسط تل أبيب | تفاصيل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:07 م
20 الف إسرائيلي يتظاهرون
20 الف إسرائيلي يتظاهرون وسط تل أبيب
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء خروج 20 ألف إسرائيلي للتظاهر وسط تل أبيب ضد اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد.

ونظمت المظاهرة التي شارك فيها حوال 20 الف شخص أمام متحف تل أبيب الليلة الماضية تلبية لنداء وجهه نتنياهو لأنصاره، وكان المحتجون يرفعون شعارات مناوئة للشرطة والنيابة العامة متهمين إياهما بـ"الابتزاز" و"البلطجة".

وجرى تعليق لافتة كبيرة على منصة تجمع الاحتجاج كُتب عليها "فلنوقف الانقلاب السلطوي".

وشارك في المظاهرة عدة مسؤولين ونواب عن حزب نتنياهو "الليكود"، بمن فيهم وزيرة الثقافة ميري ريغف التي وجهت انتقادات للنظام القضائي في إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن طاقم القناة الـ11 الذي كان يعمل على تغطية الفعالية تعرض للاعتداء من خلال توجيه الشتائم والبصق عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصر نتنياهو انتهى ويجب طرده من الكنيست.. ماذا قال أحد أعضاء الليكود؟

بعد اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.. هذه خيارات نتنياهو للهروب من التهم

بعد اتهام نتنياهو بالفساد رسميًا.. أول رد من جانتس

انتهى عصر نتنياهو.. بيبي رئيس الحكومة ووزير الصحة والزراعة والشتات والرفاهية ينتظر محاكمة عاجلة.. مطالبات داخل الكنيست بالاستقالة.. وصحف إسرائيل تتوقع مصيرا مؤلما له بعد اتهامه رسميًا بالفساد

مفاجأة.. الليكود يبحث عن بديل لـ نتنياهو

ضربة قاضية لـ نتنياهو .. النائب العام الإسرائيلي يجرده من جميع مناصبه الوزارية.. غالبية إسرائيل تطالبه بالتنحي.. الليكود يبحث عن بديل .. والتلفزيون العبري يصفه بـ الضعيف الغبي

ترشيحاتنا

حاطة رجل على رجل.. واعظة بالأوقاف تؤكد: هذه الحالة تحدد شروط طاعة المرأة لزوجها

مين الأم ومين البنت.. ديانا حداد تشعل إنستجرام

72 ساعة صقيع.. مصر في يوم وليلة من حار صيفا إلى بارد شتاءً

البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

تعرف عليها في فيس بوك.. حبس عاطل هتك عرض فتاة قاصر في المعصرة

قمر بيطلع الصبح | منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

تفاصيل جديدة عن تصميم مرسيدس اس كلاس 2021