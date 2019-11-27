20 ألف إسرائيلي يتظاهرون وسط تل أبيب | تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء خروج 20 ألف إسرائيلي للتظاهر وسط تل أبيب ضد اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد.



ونظمت المظاهرة التي شارك فيها حوال 20 الف شخص أمام متحف تل أبيب الليلة الماضية تلبية لنداء وجهه نتنياهو لأنصاره، وكان المحتجون يرفعون شعارات مناوئة للشرطة والنيابة العامة متهمين إياهما بـ"الابتزاز" و"البلطجة".



وجرى تعليق لافتة كبيرة على منصة تجمع الاحتجاج كُتب عليها "فلنوقف الانقلاب السلطوي".



وشارك في المظاهرة عدة مسؤولين ونواب عن حزب نتنياهو "الليكود"، بمن فيهم وزيرة الثقافة ميري ريغف التي وجهت انتقادات للنظام القضائي في إسرائيل.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن طاقم القناة الـ11 الذي كان يعمل على تغطية الفعالية تعرض للاعتداء من خلال توجيه الشتائم والبصق عليه.