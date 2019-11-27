شاهد| نائب محافظ الدقهلية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. فيديو

أدى هيثم فتحي الشيخ اليمين الدستورية نائبًا لمحافظة الدقهلية، منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.





وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.



