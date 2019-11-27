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توك شو

شاهد| نائب محافظ الدقهلية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:27 م
هيثم فتحي الشيخ،
هيثم فتحي الشيخ، نائبًا لمحافظة الدقهلية
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قسم التوك شو
أدى هيثم فتحي الشيخ اليمين الدستورية نائبًا لمحافظة الدقهلية، منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.
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