تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا لنادي بيراميدز

أعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن هاني سعيد نجم مصر السابق في منصب المدير الرياضي للنادي على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.





وجاء اختيار نادي بيراميدز لهاني سعيد في هذا المنصب بسبب تاريخه الحافل في مجال الاحتراف حيث لعب لسنوات بالدوري الإيطالي والدوري البلجيكي ويمتلك خبرات احترافية كبيرة منحته ثقة الإدارة في القيام بمهمته الجديدة على الوجه الأكمل.





كما لعب هاني سعيد بالدوري المصري لأندية الإسماعيلي والزمالك والمصري وسموحة ومصر المقاصة، مما يمنحه قدرات إضافية للتعامل مع الكرة المصرية على الصعيد المحلي.





ويمتلك هاني سعيد سجلا حافلا كذلك في اللعب الدولي لمنتخب مصر حيث لعب ٧٨ مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة.



