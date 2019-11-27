كيف تتعامل دار الإفتاء مع الملحدين | المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية : لقد دربنا مجموعة من دار الإفتاء المصرية تعمل فى سرية تامة على مواجهة أسئلة الإلحاد.



وأضاف مفتي الديار المصرية خلال ندوة له مع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قائلا: "من نجد لديه مشاكل نفسية نحيله للأطباء النفسيين"، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية نظمت جلسات لبعض من كان يفكر في الالحاد على مدار سنة لرده عن هذا الطريق.



وكانت قد نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا»، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ورئيس مجلس الأمناء بالجامعة خالد الطوخى والذى أهدى درع الجامعة لفضيلة المفتى ، والإعلامى محمد فودة المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الأمناء ، والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة.



وافتتحت الندوة بتلاوة بعض آيات القرآن الكريمة التى تلاها اخد طلاب كلية الإعلام بالجامعة.



وفتح الدكتور شوقى علام قلبه لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتلقي عدد كبير من الأسئلة حول القضايا الشائكة فى المجتمع والجامعات وعلى رأسهم قضايا الزواج المبكر والسرى والعرفي والاختلاط فى الجامعات والحجاب والجمع فى الصلاوات و التدخين والسيجارة الإلكترونية.

