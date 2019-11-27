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تكنولوجيا

تويتر Twitter تبدأ في حذف تلك الحسابات قبل نهاية عام 2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:03 م
مسح تويتر Twitter
مسح تويتر Twitter
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أحمد حازم
إذا أردت ان تحافظ على اسمك الخاص على حساب تويتر Twitter الخاص بك ولا تريد أن ينتزع شخص ما ذلك الاسم ، عليك تسجيل الدخول على حسابك في أقرب وقت ممكن.

أخطر تويتر Twitter المستخدمين بأنه سيبدأ في إزالة الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول لمدة ستة أشهر على الأقل وسيبدأ في التطهير بعد 11 ديسمبر.

على الرغم من أن متحدثًا باسم Twitter أكد أن إغلاق تلك الحسابات غير النشطة خلال " الأشهر القادمة " في وقت سابق الا أن تويتر بكّر في عملية التطهير وحث المستخدمين على الدخول لحساباتهم لإظهار نشاط تلك الحسابات فحسب.

وشرحت الشركة عملية التطهير بأنها محاولة "لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية" يمكن للناس الاعتماد عليها.

على الرغم من أنه لم يوضح ما يعنيه ذلك ، فقد يساعدك ذلك في العثور على المستخدمين والتغريدات التي تبحث عنها بدلًا من الاضطرار إلى التنقل في كم هائل من الحسابات التي تم التخلي عنها سريعًا.

ومن نتائج تلك العملية أنها ستحذف حسابات الأشخاص المتوفين أو تعمل على طريقة لإحياء ذكرى حسابات المتوفى ، ولكن تويتر Twitter لم توضح كيف سيتم ذلك بعد.

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