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فن

مريم عامر منيب تلفت الأنظار بصوتها فى دويتو غنائي مع الفنان الراحل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:23 م
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته مريم
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سعيد فراج
أطلقت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أغنية بصوتها عبارة عن دوتيو بينها وبين ابيها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.

فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطع من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حوليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

الأغنية من كلمات: تامر حسين، والحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

أغنية «عامل ايه في حياتك» حصدت آلاف المشاهدات فور طرحها، حيث تخطت الـ200 ألف بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتولى إنتاج الأغنية شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونات كثيرة بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
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