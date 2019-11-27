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مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد يحمل وجوهًا شابة | فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:06 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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كـريـم الـخـطـيـب
قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد سيحمل وجوها شابة جديدة، موضحا أن سيطرة الشباب على حركة المحافظين تؤكد رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دمجهم بالدولة، وهذا ما نحتاجه الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث منذ وصوله إلى السلطة على ضرورة اتاحة الفرصة للشباب، وهذا ما رأيناه في مؤتمرات الشباب العديدة مع كافة الفعاليات التي يشارك فيها.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الجيل الجديد الذي تدرب في الاكاديمية الوطنية للشباب جيل يأخذ فرصته كاملة، لافتا إلى أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو درس لجميع الأحزاب المصرية التي يمكن ان تعمل بشكل جاد ومصداقية لعمل هذه الأحزاب.

وأشار إلى أننا بحاجة الى مدارس جديدة لتدريب الشباب مع الاكاديمية الوطنية للشباب، لأنه أمر مهم، منوها إلى أن هذه تجربة جدية ومهمة على كل المسئوليات لبدء فترة جديدة للعمل بشكل جاد يكون الشباب عنوانا مهما فيها من النواحي السياسية والتنفيذية لاستمرارية تواصل الأجيال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن حركة المحافظين جاءت لحرص الدولة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين وتحسين الأداء وأن الهدف الأساسي منها هو تحقيق أفضل خدمة للمواطن، حيث أن التحديات مختلفة من محافظة لأخرى وبالتالي ليس من الشرط أن يكون جميع المحافظين من خلفية واحدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي له عقد بمجلس الوزراء أنه ليس من السهولة أن تجد أن الكفاءات الموجودة والناجحة في مجالها أن تكون ناجحة في العمل العام، مشيرا الى أن توجيه الرئيس إيجاد نوع من المؤسسية في إعداد الكوادر ليكونوا مهيئين ومدربين ولهذا تم تعيين عدد من النواب الشباب ومن خلال هذه الفرصة نستطيع تأهيل الكوادر.
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