مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

من المعروف أن الترفيه عن الأبقار يجعلها تدر لبنًا أكثر وبجودة أفضل، لذا قام مزارع روسي بتزويد أبقاره بنظارات الواقع الافتراضي على أمل زيادة جودة وكمية الحليب المنتج من خلال الترفيه عنها.





قد يبدو الأمر كأنه "نكتة" لشدة غرابته، ولكن وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة والأغذية في موسكو، فإن التجربة ناجحة للغاية، وقد أثبتت كفاءة عالية جدًا وفقًا لصحيفة "10 دايلي".





واستشهدت الحكومة بأبحاث تظهر وجود صلة بين تجربة البقرة العاطفية وإنتاجية الحليب، وجاء في البيان "تظهر أمثلة من مزارع الألبان في مختلف البلدان ذات الجو الطبيعي الهادئ، حيث تشهد زيادات في إنتاج الحليب بشكل ملحوظ".





تعاون فريق من خبراء تكنولوجيا المعلومات والأطباء البيطريين مع الخبراء الاستشاريين في مجال إنتاج الألبان لإنشاء هذه النظارات الفريدة من نوعها والمتكيفة بشكل مثالي مع شكل رأس البقرة ورؤيتها.





وتم تركيبها على قطيع من الأبقار في مزرعة روسمولكو في منطقة رامنسكي بموسكو، لقد تم عرض شلال، مع تلال خضراء ومساحات مفتوحة، وصفوه بأنه "برنامج تنشيط حقلي صيفي فريد".





وصرحوا بأنه "خلال الاختبار الأول، سجل الخبراء انخفاضًا في القلق وزيادة في المزاج العاطفي العام للقطيع"، لذا يجب إجراء مزيد من الاختبارات لتأكيد ما إذا كان للنظارات الواقية تأثير فعلي على إنتاج الحليب أم لا.





ليست هذه هي المرة الأولى التي يبذل فيها المزارعون هذا الميل الإضافي للحفاظ على مخزون أكبر وبأقل جهد.



