أوبرا الإسكندرية تشهد حفلا فنيا لأشهر المسرحيات العالمية وأفلام ديزني

أقامت دار أوبرا الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا القاهرة، تضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني، إلى جانب مقتطفات من المسرحيات الغنائية العالمية.



شارك في الحفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، منى رفله، مصطفي محمد، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم، أسامة علي، نورستا الميرغني، وعاليا ذهني، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج هشام الطلي، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى.

