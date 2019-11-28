ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أوبرا الإسكندرية تشهد حفلا فنيا لأشهر المسرحيات العالمية وأفلام ديزني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
أوبرا - أرشيفية
أوبرا - أرشيفية
Advertisements
أقامت دار أوبرا الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا القاهرة، تضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني، إلى جانب مقتطفات من المسرحيات الغنائية العالمية.

شارك في الحفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، منى رفله، مصطفي محمد، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم، أسامة علي، نورستا الميرغني، وعاليا ذهني، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج هشام الطلي، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية

دار الأوبرا تستضيف 4 أمسيات فنية

أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية بمعهد الموسيقى العربية.. 17 نوفمبر

في ثاني حفلاته.. ايمان مصطفى وفيظي مع ريسيتال البيانو بالمانسترلي

أعمال غنائية من أفلام ديزنى وأشهر المسرحيات العالمية بأوبرا الإسكندرية ودمنهور

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. عبد العال يعود من قبرص استعدادا للجلسة الطارئة.. وهدية 2020 لأصحاب المعاشات

هل يجب العفو عن شخص ظلمني في حالة اعتذاره.. الإفتاء تجيب |فيديو

طريقة عمل عجة قرنبيط بأسهل الخطوات

في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية

اكتشاف يثير دهشة العلماء.. انقراض الإنسان البدائي كان بسبب زواج الأقارب

كلوب يكشف تفاصيل إصابة فابينيو وأسوأ ما حدث بمباراة ليفربول أمام نابولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

مش بالسن.. صور تكشف أناقة مها أبو عوف في عيد ميلادها

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها