قبل نهاية إغلاق اكتتاب أرامكو.. الكشف عن نسبة التغطية وعدد المكتتبين وموعد إعلان نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات

- «أرامكو» تستحوذ على حصة أغلبية تبلغ 70% من الشركة في مارس 2019

- بلغت قيمة الصفقة 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

- الصفقة تمّت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.



أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد حتى ظهر اليوم 28 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 4.17 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1.19 مليار سهم والتي تمثل 38.1 مليار ريال.



وبلغت نسبة تغطية الأفراد وفقا لهذه البيانات نحو 119%، وتتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف ليل الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب، وسيتم الإعلان عن نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر.



وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.



بدء الاكتتاب

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في "طرح أرامكو"، في 17 نوفمبر، تزامنًا مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.



وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات.



النطاق السعري

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:



- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.



- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.



1.7 تريليون دولار

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالًا سعوديًا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.



تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.



وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.



صفقة «سابك» السعودية للصناعات الأساسية

- تدير «سابك» أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف.



- بلغ إنتاج الشركة الإجمالي في عام 2018، في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري



- سجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، بإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار.



هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية

- استحوذت أرامكو، في 15 إبريل 2019، على حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.



- تقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1.25 مليار دولار.



- يعزز استثمار ارامكو في الشركة الكورية الجنوبية في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط في العالم.



شركة شل العربية السعودية للتكرير

- استحوذت ارامكو في 21 أبريل 2019، على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50%، في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية.



- بلغت قيمة الاستثمار في مصفاة «ساسرف» نحو 630 مليون دولار.



- الطاقة الإنتاجية لمصفاة ساسرف تصل إلى 305 آلاف برميل يوميًّا.



- المنتجات الرئيسية المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.



فلينت هيلز

- استحوذت أرامكو السعودية في أكتوبر 2019، على حصة ملكية فيها بنسبة 100%.



«فلينت هيلز» تمتلك وتدير مصنعًا كيميائيًّا يقع في بورت آرثر، بولاية تكساس، ويتألف من وحدة تكسير لقيم مختلطة ووحدة سيكلوهكسان ووحدة بنزن وخطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي والإيثلين ومرافق تخزين.



قيمة الصفقة بلغت 7.13 مليار ريال (1.9 مليار دولار).



«ريالينس إندستريز»

اتفقت «أرامكو» السعودية مع «ريالينس إندستريز» على شراء حصة 20% في شركة تحويل النفط إلى «كيماويات»، والصفقة بلغت قيمتها 75 مليار دولار.