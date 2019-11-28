الاتحاد الرياضي للجامعات: 3 بطولات عالمية اهمها الاسكواش.. وزير التعليم العالي: لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من المسابقات.. مصر نظمت بطولات دولية ناجحة

يضم 27 مسابقة.. الجامعات تطلق دوري الشهيد الرفاعي للأنشطة الطلابية

الاتحاد الرياضي:

تنظم 3 بطولات عالمية حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية



عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحى حسانين نائب رئيس المجلس، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب جامعات مصر بالمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، مشيرًا إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.



وأكد د. عبد الغفار ضرورة مشاركة قطاع الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في الدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات هو جزء أساسي في جميع الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضي للجامعات.



وفي هذا الصدد أكد د.خالد عبد الغفار أن لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة وخاصًة في مجال لعبة الإسكواش.



كما أحيط المجلس علمًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد جامعات دول شمال إفريقيا برئاسة د. محمد صبحي حسانين، وأ.غدير السعدي نائبًا للرئيس، و د.منتصر مصطفى نوح أمينًا للصندوق، وعضو ممثل عن كل دولة، ومشاركة الاتحاد في البطولة الأفريقية الجامعية للعدو الريفي (cross country) التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.



وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.



بينما قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، إن الشهر الجاري يشهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد باجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب.



وأضاف حسانين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدوري سيستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.



وأشار رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات الخاصة بالانشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام سيشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالاضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.



عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحى حسانين نائب رئيس المجلس، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب جامعات مصر بالمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، مشيرًا إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.



وأكد د. عبد الغفار ضرورة مشاركة قطاع الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في الدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات هو جزء أساسي في جميع الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضي للجامعات.



وخلال الاجتماع استعرض د. هشام الجيوشى تقريرًا حول إنجازات الاتحاد الرياضى للجامعات خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن أهمها: مشاركة بعثة الاتحاد في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم للصالات (طلاب) التي أقيمت بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بمدينة تورينو/ايطاليا، وكذلك الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي الجامعية المقام بابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقدم الاتحاد بملفات استضافة بطولات العالم للجامعات (كرة اليد- الاسكواش) بمدينة جنيف بسويسرا.



وفي هذا الصدد أكد د.خالد عبد الغفار أن لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة وخاصًة في مجال لعبة الإسكواش.



كما أحيط المجلس علمًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد جامعات دول شمال إفريقيا برئاسة د. محمد صبحي حسانين، وأ.غدير السعدي نائبًا للرئيس، و د.منتصر مصطفى نوح أمينًا للصندوق، وعضو ممثل عن كل دولة، ومشاركة الاتحاد في البطولة الأفريقية الجامعية للعدو الريفي (cross country) التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.



وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.



بينما قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، إن الشهر الجاري يشهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد باجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب.



وأضاف حسانين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدوري سيستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.



وأشار رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات الخاصة بالانشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام سيشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالاضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.