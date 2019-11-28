ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الاتحاد الرياضي للجامعات: 3 بطولات عالمية اهمها الاسكواش.. وزير التعليم العالي: لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من المسابقات.. مصر نظمت بطولات دولية ناجحة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
يضم 27 مسابقة.. الجامعات تطلق دوري الشهيد الرفاعي للأنشطة الطلابية
الاتحاد الرياضي: 
تنظم 3 بطولات عالمية حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحى حسانين نائب رئيس المجلس، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب جامعات مصر بالمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، مشيرًا إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.

وأكد د. عبد الغفار ضرورة مشاركة قطاع الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في الدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات هو جزء أساسي في جميع الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضي للجامعات.

وفي هذا الصدد أكد د.خالد عبد الغفار أن لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة وخاصًة في مجال لعبة الإسكواش.

كما أحيط المجلس علمًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد جامعات دول شمال إفريقيا برئاسة د. محمد صبحي حسانين، وأ.غدير السعدي نائبًا للرئيس، و د.منتصر مصطفى نوح أمينًا للصندوق، وعضو ممثل عن كل دولة، ومشاركة الاتحاد في البطولة الأفريقية الجامعية للعدو الريفي (cross country) التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.

وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.

بينما قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، إن الشهر الجاري يشهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد باجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب.

وأضاف حسانين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدوري سيستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات الخاصة بالانشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام سيشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالاضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحى حسانين نائب رئيس المجلس، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة للاتحاد بمناسبة فوز منتخب جامعات مصر بالمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، مشيرًا إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.

وأكد د. عبد الغفار ضرورة مشاركة قطاع الأنشطة الرياضية داخل الجامعات في الدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات هو جزء أساسي في جميع الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضي للجامعات.

وخلال الاجتماع استعرض د. هشام الجيوشى تقريرًا حول إنجازات الاتحاد الرياضى للجامعات خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن أهمها: مشاركة بعثة الاتحاد في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم للصالات (طلاب) التي أقيمت بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بمدينة تورينو/ايطاليا، وكذلك الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي الجامعية المقام بابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقدم الاتحاد بملفات استضافة بطولات العالم للجامعات (كرة اليد- الاسكواش) بمدينة جنيف بسويسرا.

وفي هذا الصدد أكد د.خالد عبد الغفار أن لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نظمت العديد من البطولات الدولية الناجحة وخاصًة في مجال لعبة الإسكواش.

كما أحيط المجلس علمًا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد جامعات دول شمال إفريقيا برئاسة د. محمد صبحي حسانين، وأ.غدير السعدي نائبًا للرئيس، و د.منتصر مصطفى نوح أمينًا للصندوق، وعضو ممثل عن كل دولة، ومشاركة الاتحاد في البطولة الأفريقية الجامعية للعدو الريفي (cross country) التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.

وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.

بينما قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، إن الشهر الجاري يشهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد باجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب.

وأضاف حسانين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدوري سيستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات الخاصة بالانشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام سيشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالاضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيران يكرمان منتخب جامعات مصر الفائز بالبطولة العربية لكرة الصالات

بعد تتويجه بالبطولة العربية الجامعية لكرة الصالات بأبوظبي .. وزيرا التعليم العالي والشباب يكرمان منتخب مصر .. وعبد الغفار: شباب الجامعات قادة مصر وأملها في المستقبل

التعليم العالي في اسبوع.. ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بفوز 5 فئات على رئاسة الجامعات.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

بعد فوز 6 فتيات بالانتخابات الطلابية في الجامعات.. بطولات نسائية وتحديات في انتظارهن.. ودعم من التعليم العالي لخطط الاتحادات القادمة

الجامعة الألمانية تستضيف دوري الجامعات لكرة القدم لأول مرة

رئيس جامعة طنطا: هدفنا الاستثمار الجيد لطاقات الشباب لخدمة الوطن

ترشيحاتنا

مفارقة غريبة تتعلق بفندق إقامة الزمالك في الكونغو

شاهد كيف احتفل الأمير هاري وميجان ماركل بالذكرى الثانية لخطوبتهما

قرار جديد من اتحاد الكرة لـ الأهلي والزمالك قبل دور الـ 32 بـ الكأس

قطع العلاقات مع الإخوان.. وزير خارجية قطر يزور السعودية سرا لإنهاء المقاطعة العربية

قرار جديد فى النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلى بدوري الأبطال الإفريقي

مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أحبطت توقعات بريليانس.. وأخرى حققت مبيعات ضخمة.. تعرف عليهما

سيارة بريليانس V7 من الداخل كما لم ترها من قبل.. بمحرك BMW.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن سيارة مجمعة محليًا بالكامل في 2020.. وتصدير للخارج.. شاهد