ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطة الانتخابات بالجزائر: استعمال العنف خلال الحملات الانتخابية للرئاسة مرفوض

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:23 م
الانتخابات بالجزائر
الانتخابات بالجزائر
Advertisements
أ ش أ
أعربت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لاستعمال أسلوب العنف للتعبير عن الآراء والمواقف خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، معربة عن أسفها لما حدث أمس الأربعاء بولاية "البويرة" خلال التجمع الانتخابي للمرشح علي بن فليس.

وقال علي ذراع مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات - في تصريحات للصحفيين اليوم بالجزائر العاصمة - "لقد تأسفنا كثيرا لما وقع أمس في ولاية البويرة، والسلطة المستقلة للانتخابات نادت منذ بداية الحملة الانتخابية بسلمية أي نشاط سياسي من أي طرف، سواء كان مع أو ضد الانتخابات الرئاسية".

وأضاف قائلا "لابد من أن يكون التعبير عن أي مطلب أو احتجاج بطريقة سلمية دون اللجوء إلى استعمال العنف الذي قد يولد العنف، وهذا يعتبر شيئا غير مقبول ومرفوض تماما"، مؤكدا أن المشكلات لا تحل بالعنف بل بالحوار وبالتسامح وبالتراضي مهما اختلفت البرامج والآراء والمواقف.

وفيما يخص المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، أوضح علي ذراع قائلا "أن وجود أخذ ورد بينهم خلال الحملة الانتخابية يعتبر أمرا طبيعيا، لأن لكل واحد طريقته الخاصة في الدفاع عن برنامجه"، مشيرا إلى أن السلطة لم تتلق أي شكوى من أي مرشح و تدعو الجميع إلى ضبط النفس والهدوء والابتعاد عن التصريحات التي قد تؤدي إلى متاهات الجميع في غنى عنها.
Advertisements

ترشيحاتنا

المحكمة ألزمته بدفع الدية.. قتلها خنقا وأشعل النيران لإخفاء الجريمة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة وموعد فصل الشتاء.. فيديو

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

في ذكراها | قصص خلافات شادية مع أزواجها.. سر اعتزالها.. أمنيتها الأخيرة.. وتفاصيل زيارة السيسي لها قبل الرحيل

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

أقوى من الليزر.. أطعمة تساعد على التخلص من جير الأسنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل استلام عمله بكفر الشيخ .. محافظ أسيوط يودع الموظفين .. فيديو وصور

اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي

موضة 2020..البوت الطويل يسيطر على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة.. من الأجمل؟