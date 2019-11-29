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برلمان

نائب يحذر من هبوط طريق السلوم بسبب ارتفاعه عن مستوى الأرض

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
النائب سليمان العميرى
النائب سليمان العميرى
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معتز الخصوصى
تقدم النائب سليمان العميرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال رصف طريق السلوم التى تتم حاليا على أرض الواقع، محذرا من ارتفاع الطريق عن مستوى الأرض، مما يهدد بحدوث هبوط للطريق نتيجة هبوط الأرض الرملية.

وأكد فى بيان صحفى له أنه فى حالة رفع منسوب الطريق سيتعرض لهبوط مفاجئ، خاصة أنه طريق رئيسي للعديد من المركبات.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أنه يتم حاليا دعم القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة السلوم، خلال الخطة المالية للعام الجاري 2019/ 2020، وذلك من خلال إدراج رصف 16 كيلومترا من الطرق، منها رصف 10 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين جنيه، من خطة المحافظة، ورصف 6 كيلومترات طرقا تنموية بتكلفة 5 ملايين للتجمعات الصحراوية بخطة جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي.

وتابع: هذا يؤكد الجهد المبذول، ولكن يتم تعلية الطريق عن الطبيعى مما يهدد بحدوث هبوط أرضى نتيجة سير المركبات الثقيلة.

وشدد عضو مجلس النواب بمطروح، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المنصوص عليها فى عملية رصف الطرق، واتباع الإجراءات السليمة لعدم إهدار المال العام، والوقوف على طبيعة التربة فى كل محافظة.
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