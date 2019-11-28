شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن عميد لاعبى العالم

نشر عميد لاعبى العالم احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".



وظهر احمد حسن وهو يرتدى ستره باللون البنفسجى ونظارة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.



كان أحمد حسن، استقال من منصبه كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الان.





