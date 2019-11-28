ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن عميد لاعبى العالم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:55 م
احمد حسن
احمد حسن
Advertisements
محمد بدران
نشر عميد لاعبى العالم احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر احمد حسن وهو يرتدى ستره باللون البنفسجى ونظارة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

كان أحمد حسن، استقال من منصبه كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الان.


شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن عميد لاعبى العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي ومصطفى محمد.. ثنائية أهلاوية زملكاوية على خطى حازم وحسام

أحمد حسن: أتمنى أن يتحلى لاعبو المنتخب الأول بروح المنتخب الأولمبي

يحيا الهلال مع الصليب | أحمد حسن يشعل السوشيال ميديا | شاهد

أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

رحيل حسام البدري .. أحمد حسن: عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز

يعلن اعتزاله اليوم.. هاني سعيد مديرا رياضيا لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

النجمة البريطانية ناتالي إيمانويل على حمام السباحة بالجونة | شاهد

مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

في ذكراها | قصص خلافات شادية مع أزواجها.. سر اعتزالها.. أمنيتها الأخيرة.. وتفاصيل زيارة السيسي لها قبل الرحيل

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

رضا عبدالعال يقود بلدية المحلة للفوز الثاني على التوالي أمام الأوليمبي

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد

النجمة البريطانية ناتالي إيمانويل على حمام السباحة بالجونة | شاهد

أبيض وأسود فقط.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ 6 فساتين بنفس الألوان فى مهرجان القاهرة