مصطفي بكري يكشف أسباب الإبقاء علي طارق عامر رئيسا للبنك المركزي

قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إن النجاحات التي حققها طارق عامر رئيس البنك المركزي، هي السبب في إبقائه على منصبه.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن إنجازات "طارق عامر" كانت كافية لتعرض علي مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واشار إلي أنه ساهم في تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار غيره من العملات الأجنبية، فضلا عن رفع قيمة العملة بعد ذلك.



واضاف أن حركة المحافظين الجديدة توقعها واعلن عنها خلال حلقات سابقة، حيث تم توزيع اكثر من 16 محافظا لمجموعة من المواقع المتعددة، فضلا عن 23 نائبا جديدا.



وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعان بالخبرات والكوادر المصرية الشبابية في تلك المناصب القيادية داخل الدولة المصرية.