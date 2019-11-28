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تعليم

اتحاد طلاب آداب عين شمس: نعمل على تطوير مرافق الكلية.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
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كريم ناصر
قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس لصدى البلد خلال ندوة للاحتفال بتنصيب اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، ان الطلاب يعرفون اهمية النشاط الطلابى و يقدرونه بشدة.

واضاف ان اهم أهدافه تطوير المرافق العامة بالكلية اولا وبعدها النظر الى الانشطة الطلابية لتغطية احتياجات الطلاب لتوفير بيئة تعليمية سليمة لهم .

وأشار الى انه بدأ بتجهيز ليوم رياضى بالكلية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ويوم للخدمة العامة لتزيين الكلية و الجامعة لان الكلية هى بيت الطلاب الثانى .

بالاضافة الى ان اللجنة العلمية بالاتحاد تعمل على شرح بعض المناهج الطلابية للطلاب لتقويتهم فيها و تعمل على التجهيز لبعض الكورسات العلمية و اللغات لتثقيف الطلاب و تنمية مهارتهم .

يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ٣١ أكتوبر واستمر حتى ١٤ نوفمبر وفقا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجنة ومشرفا عاما.
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