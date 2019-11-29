لقاء الخميسي: لهذا السبب رفضت دخول أولادي مجال كرة القدم.. فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها حريصة على قراءة السيناريو جيدا قبل الموافقة على أي عمل تشارك فيه، موضحة أنها مازالت تتمنى تجسيد عدد من الشخصيات للمرأة المصرية تحب تقديمها.



وأضافت لقاء الخميسي خلال لقائها في برنامج «أون ست» المذاع على قناة «أون ايه» أن أبناءها أدهم وآسر يعشقان الكرة ويحبان الفن والموسيقى، مشيرة إلى أنها رافضة تماما أبنائها يمارسون رياضة كرة القدم.



وأوضحت لقاء الخميسي أن السبب الرئيسي لرفضها ممارسة أبنائها الكرة، حتى لا تقتل طموحاتهم ولا تشعر بنفس المعاناة مرة أخرى بسبب ضياع الوقت في هذه الرياضة بسبب المباريات والمعسكرات التي تقام قبل أي بطولة.