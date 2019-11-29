طارق شوقي: مصر تقدمت 16 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي في "التعليم قبل الجامعي" في عام واحد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إطلاق نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: لعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزًا في هذا المؤشر في "التعليم قبل الجامعي" في عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصري الجديد.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن "مؤشر المعرفة العالمي" تصدره منظمة UNDP الدولية، مشيرا الى انه يدعو المصريين لتصفح النتائج التفصيلية ليفتخروا بحجم ما تحقق من إنجازات في مجال التعليم في مصر.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على تفاصيل نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة من خلال الدخول على الروابط التالية:



http://www.knowledge4all.com/ar/home



http://www.knowledge4all.com/ScoreCard2019.aspx?id=1&language=ar