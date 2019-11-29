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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 .. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 29 -11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .

اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر اليورو يساوي 17.6700 جنيهًا للشراء 17.8074 جنيهًا للبيع .

الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7328 جنيهًا للشراء 20.9002 جنيهًا للبيع .

الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2826 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع .

الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8053 جنيهًا للشراء 53.2285 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .
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