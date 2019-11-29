أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 29 -11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .



اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر اليورو يساوي 17.6700 جنيهًا للشراء 17.8074 جنيهًا للبيع .



الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.7328 جنيهًا للشراء 20.9002 جنيهًا للبيع .



الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2826 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع .



الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.8053 جنيهًا للشراء 53.2285 جنيهًا للبيع .



سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .