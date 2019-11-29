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أخبار العالم

رحيل رئيس وزراء اليابان الأسبق ناكاسوني عن عمر 101 عام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
ياسوهيرو ناكاسوني
ياسوهيرو ناكاسوني
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رويترز
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي الحر ياسوهيرو ناكاسوني، توفى عن عمر 101 عام.

ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية، التي بثت الخبر، سبب وفاة ياسوهيرو ناكاسوني، ولا ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.

اشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، على الساحة الدولية بصداقته مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان. وفي الداخل حارب البيروقراطيين لإجراء إصلاحات شاملة.

ومن هذه الإصلاحات خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، غير أن منتقدين يقولون إنه لم يفلح في تنفيذ مجموعة مقترحات إصلاحية لمساعدة الاقتصاد الياباني على النمو.

وفي حين كان ناكاسوني يفاخر بوضع اليابان عالميا، فقد فشل في تحقيق حلمه مراجعة قانون بلاده السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن وضع الجيش وتعزيز دوره الدولي.

وفي عام 1983، أصبح أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية، مصلحا العلاقات مع بلد استعمرته اليابان من 1910 إلى 1945، وكان ناكاسوني من زعماء الحزب الديمقراطي الحر.

وولد في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو أيار‭‭ ‬‬1918 لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب. وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

وانضم لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945. ولديه ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي.
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