الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يستقبل وفد برلمان الوافدين.. افتتاح مكتب جديد لمنظمة الخريجين .. رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة.. صور

حصاد الأزهر في أسبوع

الإمام الأكبر لبرلمان الطلاب الوافدين: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

لجنة التنسيق بين الأزهر ومؤسسات الدولة تضع خطة نهائية للقضايا التي سيتم مناقشتها

افتتاح مكتب فرعى جديد لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا

رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة

وكيل الأزهر يستقبل وفد ملتقى أفريقيا لنشر السلام المجتمعي





شهدت مشيخة الأزهر الشريف وقطاعات الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

التقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شؤون الطلاب الوافدين.وأكد فضيلته أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، وأن رسالته أمانة في أعناقهم، لابد وأن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضاءه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم من الوافدين.كما ناقشت اللجنة التنفيذية للتنسيق بين الأزهر بقطاعاته المختلفة وبين مؤسسات الدولة في عقد لقاءات جماهيرية لطرح مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة التي تمس واقع الناس بمختلف فئاتهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتعاون المثمر في جانب التوعية المجتمعية مع كل الوزرات والمؤسسات في الدولة.واستعرض لقاء اليوم الذي عقد برئاسة الدكتور نظير عياد – أمين عام مجمع البحوث، وبحضور ممثلي قطاعات الأزهر من مكتب فضيلة الإمام الأكبر ومكتب وكيل الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ومرصد الفتوى الإلكترونية وأكاديمية الأزهر بالإضافة إلى بيت العائلة المصرية، مجموعة القضايا المقترح طرحها خلال فعاليات تلك اللقاءات الجماهيرية.وافتتحت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مكتبًا جديدًا بمدينة "تراغن" الليبية ضمن المكاتب الفرعية لفرع المنظمة بليبيا وذلك ضمن جهود المنظمة فى محاربة الفكر المتطرف على المستوى الإقليمى والدولى ، وتسهيل لم شمل الأزهرين هناك وتوحيد دعوة الأئمة والدعاة الليبين لمحاربة الفكر المتطرف .وقال أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة بليبيا إن افتتاح هذا المكتب يأتى ضمن أهداف المنظمة لنشر عدة مكاتب فرعية فى الأماكن التى عانت من ويلات التنظيمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التى تشنها جماعات العنف والتطرف ، ونشر الفكر الأزهرى الوسطى الداعى لنشر قيم المحبة والسلام وإظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامى .حضر الافتتاح العديد من الأعيان والحكماء والأئمة والخطباء بليبيا يتقدمهم الشيخ أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة بليبيا ، والشيخ المهدى الصغير رئيس مكتب المنظمة بتراغن .فيما استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أوجينو بينيديتي جاليو، رئيس مؤسسة بنيديتي والوفد المرافق له، بالجامع الأزهر.وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن مصر ترتبط بعلاقات قوية ومتجذرة منذ أكثر من ألف عام مع الإيطاليين، فالقاهرة والجامع الأزهر شاهدان على هذه العلاقة فجوهر الصقلي الذى بنى الجامع الأزهر من جزيرة صقلية الإيطالية.كما استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وفد شباب "ملتقى أفريقيا لنشر السلام المجتمعي" من ٢٩ دولة أفريقية، الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "بنكمل بعض"، وذلك في إطار مبادرة إطلاق أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى ختام منتدى الشباب الدولي الثاني.وقال وكيل الأزهر، في بداية اللقاء، إن العلاقة بين مصر والدول الأفريقية علاقة تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، كما أن علماء الأزهر لهم دور بارز في نشر اللغة العربية وصحيح الدين الإسلامي في معظم الدول الأفريقية منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر.