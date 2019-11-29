مسجل خطر وحاصل على دبلوم.. ضبط شخصين أوهما الشباب بتوفير عمل في الخارج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مسجل خطر وحاصل على دبلوم بتهمة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج.





أكدت معلومات الأجهزة الأمنية المعنية وقوع العديد من الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة.





وأسفرت التحريات أن وراء هذا النشاط ( حاصلين على دبلوم – أحدهما مسجل شقى خطر وسبق إتهامه فى عدد 35 قضية "نصب، سرقة بالإكراه ، مشاجرة ، إيصالات أمانة"– مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة ).





قام المذكوران بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بنطاق محافظة الجيزة بدون ترخيص ، ويقوما بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ، ثم يقوما بترك المقر الذى إستأجراه حتى لا يتم ضبطهما ، وأضافت التحريات قيام المذكوران مؤخرًا بإنشاء شركة وهمية لخدمات التوظيف وإلحاق العمالية بالخارج كائنة بالطالبية بالجيزة ، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.





تم ضبط أحدهما بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على دفترين استلام نقدية بإسم إحدى شركات خدمات توظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للخارج للعمل، أكلاشيه يقرأ بصمته اسم إحدى شركات خدمات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج، هاتف محمول، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .





وتم الإستدلال على ( عدد 3 مواطنين مصريين من ضحايا المتهمان وبسؤالهم قرروا قيام المتهمان والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين ( 3 إلى 4 آلاف جنيه ) للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية.



