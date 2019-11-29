إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار زراعى بحوش عيسى





تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق " دمنهور- حوش عيسي"، أمام محطة القطار القديمة.



وبالانتقال والمعاينة تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة على الطريق المشار إليه "فردى اللتجاع'.. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: " محمد عبد العاطي علي شعبان " 55 سنة، " السيد محمد علي شعبان" 60 سنة،" إبراهيم شوقي أبو طالب" 35 سنة، " محمد علي علي شعبان" 67 سنة، " عبد اللطيف علي علي شعبان" 54 سنة، " روحية عبد الغني شعبان" 50 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمين بعزبة حسن زعلوك.



وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي بحوش عيسي لعمل الإجراءات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أصيب اليوم الجمعة 6 أشخاص من عائلة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي طريق " دمنهور- حوش عيسي" فردى الاتجاه، أمام محطة القطار القديمة.