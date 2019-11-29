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رياضة

ردا على مقترح رئيس الـ فيفا.. رضا عبد العال: يجب إلغاء دورى أبطال إفريقيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:51 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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يسرى غازى
علق رضا عبدالعال المدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة على مقترح السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" باستحداث بطولة الدورى الإفريقي بمشاركة 20 فريقا.

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن رئيس الفيفا طرح استحداث بطولة جديدة وفي حال إقامتها لابد من إلغاء دورى أبطال إفريقيا إذا وجد من ورائها فائدة.

وأضاف: لابد من دراسة بنود وخطوات المقترح الخاص برئيس الفيفا وفى حالة وجود استفادة كبيرة من وراء تطبيقه يجب على الكاف إلغاء دورى الابطال طالما تساهم البطولة الجديدة في تطوير الكرة الافريقية ومنتخبات القارة السمراء.

وتابع: بطولة الأمم الافريقية للكبار لا يمكنها أن تنعش خزينة الكاف مثلما تحدث رئيس الفيفا عن البطولة الجديدة مشيرا إلى ضرورة دراسة الأمر بتأني من قبل المسئولين عن الكاف.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إقترح إقامة مسابقة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 فريقا من كبار القارة السمراء.

وقال رئيس الفيفا خلال مشاركته في احتفالية نادي مازيمبي الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي:" يجب إنشاء بطولة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 ناديا، هذه البطولة ستوفر 200 مليون على الأقل كعائدات".
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