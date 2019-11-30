محافظة القاهرة تحارب الإشغالات.. تنفيذ 1388 حالة إزالة وتحرير 227 محضر إشغال في حملة مكبرة.. وخالد عبد العال: مستمرون في شنها لفرض الانضباط والنظام

اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق:

حملات مكبرة بشوارع العاصمة صباحا ومساء

معاقبة المخالفين وردعهم بالقانون وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة

خطة تشمل انتشار الحملات بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة





أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار جهود الأحياء في التصدي للمخالفات والإشغالات والباعة الجائلين للطرق والأرصفة وكذلك المحلات المخالفة وغير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها بالتنسيق مع شرطة المرافق "صباحا ومساء" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالتحفظ على البضائع وتحرير المحاضر اللازمة من إشغالات أو تلوث بيئي.



وأعلن اللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها، مستمرة؛ بناء على تعليمات محافظ القاهرة، وتتم وفقا لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة.



وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق، أن تلك الحملات مستمرة يوميا صباحا ومساء؛ لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.



وأكد مدير إدارة شرطة المرافق، أن جميع الحملات التي تمت، شملت كافة المناطق الأربعة، كالتالي:



أولا: المنطقة الشرقية:



شملت أحياء "المطرية ومصر الجديدة وعين شمس والمرج وشرق مدينة نصر" والشوارع والميادين الرئيسية، والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.



ثانيا: المنطقة الشمالية:



شملت أحياء "روض الفرج والساحل والزيتون".



ثالثا: المنطقة الغربية:



شملت أحياء "الوايلى" عند كوبري غمرة والشوارع المحيطة و"الموسكي" ضمت منطقة المسارح والشوارع المحيطة و"الأزبكية" بالشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمدارس ومحطات المترو.



رابعا: المنطقة الجنوبية:



شملت أحياء: "المعادي ومصر القديمة والسيدة زينب والمعصرة" وفيها الورش والمحلات المخالفة بالمنطقة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.



وأكد اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة المكبرة نتج عنها 1388 حالة إزالة إدارية، وتحرير 227 محضر إشغال طريق، و93 محضر تلوث بيئي، و49 محضر بائع متجول، و3 محاضر إعلانات و93 محضر إدارة بدون ترخيص، و28 محضر غلق إداري، مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها.