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تعليم

ندوة تثقيفية لإدارة التربية العسكرية والدفاع الشعبى العسكري بجامعة عين شمس.. 8 ديسمبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تستضيف جامعة عين شمس الندوة التثقيفية العشرين بالتعاون مع ادارة التربية العسكرية بالجامعة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. 

ويحضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعدد من قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعقيد مصطفى عبد الله مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة محاضرة عن دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ودور جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، بالاضافة إلى تكريم أسر الشهداء والمصابين وتكريم عدد من الطلاب المتفوقين، إلى جانب عرض عدد من الأفلام التسجيلية والعروض المسرحية لطلاب الفرق المسرحية بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وإشراف والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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