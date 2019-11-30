ندوة تثقيفية لإدارة التربية العسكرية والدفاع الشعبى العسكري بجامعة عين شمس.. 8 ديسمبر

تستضيف جامعة عين شمس الندوة التثقيفية العشرين بالتعاون مع ادارة التربية العسكرية بالجامعة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.





ويحضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعدد من قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعقيد مصطفى عبد الله مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.





ومن المقرر أن تتضمن الندوة محاضرة عن دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ودور جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، بالاضافة إلى تكريم أسر الشهداء والمصابين وتكريم عدد من الطلاب المتفوقين، إلى جانب عرض عدد من الأفلام التسجيلية والعروض المسرحية لطلاب الفرق المسرحية بالجامعة.



