سر ارتداء أحمد فهمي بدلة حمراء في ختام القاهرة السينمائي | شاهد

كشف الفنان أحمد فهمي، عن سر ارتدائه جاكت بدلة أحمر اللون، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وقال فهمي، خلال حواره بفضائية "DMC"، على هامش الحفل «كانت عجباني وقلت أجرب، بالليل هيبان، يا إما هيتعمل عليّ حفلة أو لأ».



يشار إلى أن فهمي، اختار أكثر 3 أفلام يفضلها، ضمن منصة "ووتش إت"، مشيرًا إلى أن أولها فيلم "جود فاذر"، وثانيها فيلم "العار"، أما ثالثها فكان فيلم "الأيدي الناعمة".



ونوه إلى أنه يفضل فيلم «الأيدي الناعمة»، بسبب الدور الكوميدي الذي جسده الفنان أحمد مظهر، بالرغم من أنه غير مصنف كممثل كوميدي: «أدى الدور بشكل راقي، ومش بيعصر الافيه عشان يضحك، الفيلم بسيط ومفيهوش فكرة غريبة».



وتوافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وحضر من الفنانين ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري.