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رياضة

إصابة لاعب الاهلي امام النجم الساحلي وديانج بدلا منه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:34 م
علي معلول
علي معلول
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حسن العمدة
تعرض علي معلول لاصابه قوية دون تدخل أي لاعب معه فى كرة مشتركة وتدخل طبيب الاهلي أرض الملعب ولمحاولة علاجه ، وأشار الجهاز الطبي لـ فايلر بخروج معلول علي الفور لعدم قدرته علي استكمال المباراة النجم الساحلي فى الدقيقة 68 .

ودخل المالي ديانج وسط ملعب بدلا من علي معلول .

افتتح النجم الساحلي بهدف بالدقيقة 50 بقدم ياسين الشيخاوي عقب خطأ من جانب رامي ربيعة.

واحتسب الحكم خطأ على احمد فتحي بالدقيقة 54 وذلك عقب عرقلة للاعب وسط ملعب النجم الساحلي.

وقرر رينيه فايلر دخول وليد ازارو بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 60.

وكاد النادي الأهلي ان يسجل هدف التعادل عقب عرضية من جانب محمد هاني وتسديدة بالرأس من جونيور اجايي بالدقيقة 69.

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