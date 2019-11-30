عادل طعيمة: الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة وطرد أيمن أشرف غير مستحق .. فيديو

كشف عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن التحكيم الافريقي ساعد النجم الساحلي في الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال طعيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت المذاع على قناة «صدى البلد» أن التحكيم الإفريقي ساعد النجم للفوز على الأهلي وكان هناك ركلة جزاء صحيحة كاشفا أن طرد أيمن أشرف غير مستحق.



وتابع عادل طعيمة أن التحكيم الإفريقي كان صعب للغاية ولم يكن هناك حماية للاعبي الأهلي من لاعبي النجم الساحلي، كاشفا أن الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة.



وطالب عادل طعيمة أنه يجب أن تقوم لجنة الحكام باتحاد الافريقي باختيار الحكم على أعلى مستوى في المباريات الإفريقية.



وأكد عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن تغييرات فايلر أثببت أنه مدرب فني جيد للغاية.