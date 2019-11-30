ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عادل طعيمة: الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة وطرد أيمن أشرف غير مستحق .. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:34 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي والنجم
Advertisements
محمد رشاد
كشف عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن التحكيم الافريقي ساعد النجم الساحلي في الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال طعيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت المذاع على قناة «صدى البلد» أن التحكيم الإفريقي ساعد النجم للفوز على الأهلي وكان هناك ركلة جزاء صحيحة كاشفا أن طرد أيمن أشرف غير مستحق.

وتابع عادل طعيمة أن التحكيم الإفريقي كان صعب للغاية ولم يكن هناك حماية للاعبي الأهلي من لاعبي النجم الساحلي، كاشفا أن الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة.

وطالب عادل طعيمة أنه يجب أن تقوم لجنة الحكام باتحاد الافريقي باختيار الحكم على أعلى مستوى في المباريات الإفريقية.

وأكد عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن تغييرات فايلر أثببت أنه مدرب فني جيد للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة وطرد | الأهلي والنجم الساحلي | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

وائل جمعة: الحكم ذبح الأهلي بالطرد .. وأيمن أشرف تصرف بغباء

الأهلي والنجم الساحلي.. خروج معلول للإصابة وتقدم تونسي بعد مرور 70 دقيقة

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو

محبط ورفض التعليق على التحكيم | فايلر: مباراة النجم صفحة وانتهت

ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب

ترشيحاتنا

عريس يتعرض لموقف محرج لتصرف غير متوقع من والدته| شاهد ماذا فعلت

محبط ورفض التعليق على التحكيم | فايلر: مباراة النجم صفحة وانتهت

يفعلها الكثيرون.. 7 أمور نهى عنها رسول الله بين صلاتي المغرب والعشاء

تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد | محمد هنيدي مطلوب في السعودية بسبب علبة سجائر

إصابة لاعب الاهلي امام النجم الساحلي وديانج بدلا منه

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر الأبرز.. 5 فساتين مثيرة على الريد كاربت

طباخ السم بيدوقه.. أم تدمر ابنها نتيجة عملها في المخدرات

بساطة وأناقة.. نجمات اخترن فساتين بسيطة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي