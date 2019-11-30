أخبار الرياضة .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاهلي والنجم.. خبراء التحكيم يفتحون النار على حكم موقعة رادس

انتقد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي الحالي، أحمد الشناوي، البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الجمعة.تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "الانتصار كان مهما للغاية بالنسبة لنا".كشف عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن التحكيم الافريقي ساعد النجم الساحلي في الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.بعد تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.أكد ناصر عباس المرافق والمحاضر بالاتحاد المصري والإفريقي، أن البطاقة الحمراء لـ أيمن أشرف أمام النجم الساحلي كانت غير صحيحة وقاسية.