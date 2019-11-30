أخبار الرياضة .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاهلي والنجم.. خبراء التحكيم يفتحون النار على حكم موقعة رادس

ننشر "صدى البلد" على صباح مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة
وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد إنتهاء المباراة بفوز الساحلي علي الاحمر عن طريق ياسين الشيخاوي .
أحمد الشناوي يهاجم حكم مباراة النجم الساحلي ويوجه نصيحة للأهلي
انتقد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي الحالي، أحمد الشناوي، البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الجمعة.
جاريدو: كنا على علم بمدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق
تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "الانتصار كان مهما للغاية بالنسبة لنا".
عادل طعيمة: الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة وطرد أيمن أشرف غير مستحق .. فيديو
كشف عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن التحكيم الافريقي ساعد النجم الساحلي في الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
التحكيم الافريقى يتصدر تويتر .. وجماهير الأهلي غاضبة
تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.
فرج عامر تعليقا على مباراة الأهلى والنجم الساحلى: التحكيم الافريقي فارس الرهان ببطولات افريقيا
بعد تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.
ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب
أكد ناصر عباس المرافق والمحاضر بالاتحاد المصري والإفريقي، أن البطاقة الحمراء لـ أيمن أشرف أمام النجم الساحلي كانت غير صحيحة وقاسية.
شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة
وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد إنتهاء المباراة بفوز الساحلي علي الاحمر عن طريق ياسين الشيخاوي .
أحمد الشناوي يهاجم حكم مباراة النجم الساحلي ويوجه نصيحة للأهلي
انتقد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي الحالي، أحمد الشناوي، البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الجمعة.
جاريدو: كنا على علم بمدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق
تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "الانتصار كان مهما للغاية بالنسبة لنا".
عادل طعيمة: الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة وطرد أيمن أشرف غير مستحق .. فيديو
كشف عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، أن التحكيم الافريقي ساعد النجم الساحلي في الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
التحكيم الافريقى يتصدر تويتر .. وجماهير الأهلي غاضبة
تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.
فرج عامر تعليقا على مباراة الأهلى والنجم الساحلى: التحكيم الافريقي فارس الرهان ببطولات افريقيا
بعد تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.
ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب
أكد ناصر عباس المرافق والمحاضر بالاتحاد المصري والإفريقي، أن البطاقة الحمراء لـ أيمن أشرف أمام النجم الساحلي كانت غير صحيحة وقاسية.