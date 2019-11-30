هلالي عبد الرحمن يكتب: مرض هربس القطط

1 – ما هو مرض الهربس ؟

2 – كيف تحدث عدوى الهربس للقطط ؟

3 – أعراض الهربس عند القطط ؟

4 – تشخيص فيروس الهربس عند القطط ؟

5 – علاج مرض الهربس عند القطط ؟

6 – الوقاية من فيروس الهربس عند القطط ؟

7 – هل هربس القطط معدي للإنسان ؟

س : ما هو مرض الهربس ؟

ج :

مرض الهربس في القطط أحد أمراض الجهاز التنفسي العلوي ، بل هو أحد أشهر أسباب أمراض الجهاز التنفسي العلوي في القطط ، يسمي أيضا نزلة برد الرأس نظرا لتشابه أعراضه مع نزلات البرد .

مرض سريع العدوي وسريع الانتشار لذلك ينتشر بسهولة في أماكن تجمعات القطط.

يسمي أيضا مرض التهاب الأنف والقصبة الهوائية في القطط Feline Rhinotrachitis.

يحدث المرض بسبب العدوي بفيروس هربس القطط Feline Herpesvirus 1 – FHV1.









س : كيف تحدث عدوى الهربس للقطط ؟

ج :

- تنتقل العدوي عن طريق الاحتكاك المباشر للقطط السليمة بإفرازات الأنف أو العين للقطط المصابة بفيروس الهربس ، أو الاحتكاك الغير مباشر عن طريق أطباق الأكل و الرمل و فرشة النوم .

- جميع أنواع القطط في جميع الأعمار معرضة للإصابة بفيروس الهربس ، ولكن القطط الصغيرة هي الأكثر عرضة للمرض ، ومن الممكن أن تحدث الإصابة بداية من الأسبوع الخامس من العمر .

- القطط الحامل أيضا المصابة بنقص في المناعة معرضة للإصابة بالمرض .

- القطة الحامل الحاملة للمرض من الممكن أن تنقله أيضا للأجنة في الرحم .

- انتشار المرض شائع في تجمعات القطط ، في المنازل التي تحتوي علي أكثر من قط ، وفي الشلاتر والمزارع .

- ظروف التهوية السيئة ، ونقص التغذية ، ونقص النظافة ، والضغوط الصحية والنفسية علي القطط ، كلها عوامل تساعد علي زيادة فرص الإصابة بالمرض.







س : ما هي أعراض الهربس عند القطط ؟

ج :

- بعض القطط المصابة تظل بدون أعراض ، وتصبح حاملة للفيروس وتسبب العدوي للقطط الأخرى .

- تتشابه أعراض الهربس بشكل كبير مع أعراض الكاليسي عند القطط في المراحل الأولي من المرض .

- نوبات مفاجئة من العطس والرشح .

- إفرازات من الأنف ، من الممكن أن تكون مائية أو صديدية .



- فقدان حاسة الشم .

- تشنجات خفيفة في عضلات جفون العين ، تسبب إغلاق العين .

- إفرازات العين .

- قرح في العين .

- التهابات في الأغشية المخاطية للملتحمة في العين .

- التهاب القرنية ، مم يسبب الألم واضطراب الرؤية .



- نقص الشهية للطعام .

- الحمى .



- أعراض عدم الارتياح علي جسم القط .

- الإجهاض في القطط الحامل .





س : كيفية تشخيص فيروس الهربس عند القطط ؟

ج :

- التاريخ المرضي لتطور المرض وظهور الأعراض مهم للطبيب البيطري في التشخيص .

- الفحص الظاهري لجسم القط ، والكشف علي كفاءة أجهزة الجسم المختلفة .

- من الممكن أن يجري الطبيب البيطري بعض الفحوصات والتحاليل مثل تحليل صورة الدم ، وكيمياء الدم ، تحليل البول .

- في بعض الأحيان يحدث انخفاض في مستوي كرات الدم البيضاء يعقبه ارتفاع في العدد بعد ذلك .

- إجراء اختبار فيروس الهربس علي إفرازات العين أو الأنف .



- أشعة اكس للكشف علي التغيرات في تجويف الأنف خاصة في الحالات المزمنة .





س : ما هو علاج مرض الهربس عند القطط ؟

ج :

- أحيانا لا يحتاج الأمر إلي العلاج بالأدوية في حالة وجود نوبات خفيفة من العطس فقط ، متابعة القطط المصابة فقط لملاحظة تطور الأعراض .

- المضادات الحيوية واسعة المدي ، لعلاج أو منع الإصابة بالعدوى البكتيرية الثانوية .

- قطرات العين لحماية القرنية وحماية كرة العين .

- قطرات أو مراهم مضادة للفيروسات في العين .

- نقاط للأنف لإزالة احتقان الأنف .

- التغذية الإجبارية سواء محاليل الوريد في حالة فقدان الشهية للطعام .

- جلسات في غرف مشبعة بالبخار لتخفيف آثار الإفرازات علي التنفس .

- تنظيف إفرازات العين والأنف باستمرار .

- من الهام إزالة الضغوط أو العوامل المساعدة التي تسبب ضعف استجابة الجهاز المناعي للجسم ، وتوفير الراحة التامة بعيدا عن الحيوانات الأخرى والأطفال ، والأماكن المزدحمة بالحركة .

- عزل القطط المصابة ضروري لتجنب نقل العدوي للقطط السليمة قدر الإمكان .

- تقليل مجهود الجسم عن طريق وضع طبق الرمل وأطباق الأكل والشرب قريبة من مكان راحة القط .

- عدم ترك القط وحيدا لفترات طويلة .

- متابعة حالة التنفس باستمرار ، و إخبار الطبيب البيطري في حالة ظهور أعراض صعوبات التنفس .

- توفير الماء باستمرار ، وتوفير تغذية سهلة الهضم وتحتوي علي سعرات حرارية عالية .

- حالات الوفاة تحدث أحيانا بسبب نقص التغذية أو الجفاف ، في حالة انقطاع القط عن الطعام توجه للطبيب البيطري علي الفور .

- فرص علاج المرض جيدة للغاية في حالة السيطرة علي العدوي البكتيرية الثانوية ومنع الإصابة بالجفاف ، وعادة يستمر العلاج لمدة من ٧ إلي ١٠ أيام .





س : كيفية الوقاية من فيروس الهربس عند القطط ؟

ج :

- الحماية الرئيسية هي التطعيم ضد مرض الهربس ( التطعيم الثلاثي أو الرباعي ) ، احرص علي استكمال جداول التطعيم بناء علي نصائح الطبيب البيطري .

- عزل القطط المصابة في حالة وجود قطط أخري بالمنزل .

- منع العوامل التي تسبب الضغوط علي القطط قبل استكمال التطعيمات ( التغييرات المفاجئة في البيئة المحيطة - وتغيير المنزل - الاستحمام في القطط الصغيرة قبل التطعيمات ) .





س : هل هربس القطط معدي للإنسان ؟

ج :

لا تنتقل العدوي للإنسان أو الكلاب ، مرض الهربس في القطط مختلف في طبيعته وسببه عن هربس الإنسان.

وأيضا القطط لا تصاب بأنواع الهربس الخاصة بالإنسان .









