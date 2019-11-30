تفاعل مع أغنية مسلسل أبو العروسة.. اللحظات الأخيرة لنائب الجيزة قبل وفاته في حفل زفاف ابنته

لم يكتب له القدر أن يستكمل حفل زفاف ابنته التى طالما كان ينتظر اللحظة التى يراها عروسا لكى يسلمها بيده إلى عريسها، فلم يكن يعلم أن يوم زفافها سيتحول إلى مأتم كبير يحضره الأقارب والأصدقاء، بدلا من تهنئته بزواج ابنته، لكى يحضروا لحظة وفاته.



صراخ وعويل شهدهما أحد فنادق القاهرة الكبرى فى وسط البلد إثر وفاة النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.



النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان وأحد الحضور فى حفل زفاف ابنة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى، روى لـ"صدى البلد" آخر لحظات قبل وفاته، حيث قال: "النائب الراحل محمد بدوى دسوقى كان يسلم علينا وكان يجلس بجوارى المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب ، ثم دخلت ابنته فى الزفة، وكان والدها يجلس على كنبة يينتظرها وظهر عليه الإرهاق الشديد".



وأضاف وحيد قرقر: سمعنا صراخا وعويلا فى القاعة، وفوجئنا بحدوث أزمة قلبية مفاجئة للنائب الراحل محمد بدوى دسوقى، لكى يتم نقله على الفور إلى مستشفى الأنجلو الأمريكى فى الزمالك، حيث تم عمل صدمات كهربائية له وإنعاش للقلب، إلا أنه لم يستجب لذلك وتوفى على الفور".



وروى شهود عيان تفاصيل مثيرة أخرى وتراجيدية، ذكروا فيها أن النائب الراحل محمد بدوى دسوقى كان سعيدا جدا فى فرح ابنته، وأثناء الحفل تم تشغيل أغنية الفنان مدحت صالح من مسلسل "أبو العروسة"، وبعد ذلك توقف النائب الراحل قليلا فى مكانه لكى يستمع إلى هذه الأغنية، حيث ظهرت السعادة على وجهه وبكى متأثرًا بكلماتها وبعدها سقط فجأة مغشيًا عليه، إلا أنه توفى سريعا، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".



وكانت آخر منشورات النائب الراحل، هي تهنئة المنتخب الأوليمبي يوم 17 نوفمبر الجاري، بالفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لكأس العالم 2020 بطوكيو.



يشار إلى أن قانون مجلس النواب وضع الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".



كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

