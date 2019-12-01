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برلمان

خارجية النواب تكشف أسباب فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة C

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
مجلس المنظمة البحرية
مجلس المنظمة البحرية الدولية
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معتز الخصوصى
قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C ، يعتبر بمثابة تأكد نجاح الدور المصرى داخليا وخارجيا خلال الفترة الأخيرة، وظهر ذلك بتأكيد المؤسسات الدولية لهذا الدور من اختيار مصر فى فى هذه المنظمة.

وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات ونجاحات على مستوى العلاقات الخارجية بشكل كبير، من خلال جولات الرئيس الخارجية ، ما أعاد دور مصر الدولى مرة أخرى.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن نجاح هذه السياسة المصرية فى الخارج استهدفت تحقيق نجاحات أيضا فى المجالات الاقتصادية والتنموية.

وكانت مصر نجحت في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، وحصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.

وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم مشيرا الى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في جميع المجالات.
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