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رياضة

صالات المنيا تواصل انتصاراتها بالممتاز وتهزم الدرب الأحمر (4-1) بعقر داره

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:47 م
فريق المنيا
فريق المنيا
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رباب الهواري
واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا، انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي، وحقق اليوم فوزا غاليا، على فريق الدرب الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن سادس جولات الموسم.

وتمكن لاعبو المنيا بقيادة المخضرم هشام بلية المدير الفني من السيطرة على مجريات المباراة، وخطف الفوز رغم اقامة المباراة بملعب فريق الدرب الاحمر بصالة ميت عقبة، حيث سجل للمنيا كلا من : اسماعيل بلانكو ( هدفين ) ، و محمود عادل ( هدفين ) .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المنيا إلى 10 نقاط ، جمعها من 3 انتصارات متتالية، وتعادل وحيد.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم حاليا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، وبسيوني مدربا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، مصطفى جلال مدرب لياقة بدنية، ورضا احمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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