يحتوى على 2000 سمكة.. السعودية تدشن أكبر حوض أسماك في العالم

دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم، حيث يحتوي على 2000 سمكة بعضها نادر ليضيف شكلا جماليا للمطار الذي افتتح مطلع العام الهجري الجاري.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني ، إبراهيم الروساء ، أنه تمت تعبئة أكبر حوض أسماك في مطارات العالم ، في مطار جدة الجديد بإرتفاع 14 مترا وقطر 10 أمتار وسعة مليون لتر ، مشيرا إلى أنه يحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26 .



وأضاف : الحوض يضم انواعا عديدة من الأسماك بعضها نادر يتجاوز عددها 2000 سمكة منها اللخمة والقروش والتريفالي والتريقر والبابليون وتتغذي بطرق آلية واكل بحري طازج وطحالب.



يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد، يعدُ من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًّا.



وتميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة السعودية بشكل عام، وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص، في حين جرى نشر المسطحات الخضراء حول وداخل مجمع الصالات، مما يضفي المزيد من الجمال على منشآت المطار.