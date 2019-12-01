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تكنولوجيا

بسبب الضغط عليه .. موقع Costco يتعطل ويخسر 11 مليون دولار في الجمعة السوداء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
صدى البلد
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ندى على
في يوم ال "Black Friday" أو الجمعة السوداء تستعد المتاجر حول العالم لموسم كبير من التخفيضات وتقوم بترتيب مواعيد التخفيضات لعملائها سواء فى أفرع متاجرها أو على مواقعها على الإنترنت، ولكن ما حدث مع شركة كوستكو الأمريكية للبيع كان غريبا حيث استعدت الشركة لإجراء التخفيضات في يوم واحد وهو يوم الجمعة السوداء أمس، وغالبا ما تقوم الشركات بتحديد أكثر من يوم لتوزيع الضغط عليها، ويبدو أن الشركة قد قررت خوض مغامرة ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

بدأت المشكلة عندما أعلنت الشركة عن تخفيضات لمدة يوم واحد على أجهزة التليفزيون واللاب توب وأجهزة أخرى، وفي الوقت الذى كانت فيه فروع الشركة مغلقة قررالمشترون الاندفاع إلى موقع الشركة والتطبيق الخاص بها بأعداد مهولة يقومون بالشراء مما سبب ضغطا كبيرا على الموقع أدى إلى تعطل الموقع لأكثر من 16 ساعة.

وعبر المستخدمون للموقع عن غضبهم الشديد على موقع تويتر واشتكوا من فوات وقت الشراء وقال أحدهم أن الموقع قد انقطعت الخدمة عليه منذ التاسعة صباحا.

واستجاب الموقع لرد فعل المواطنين الغاضب بمد التخفيضات ليوم آخر، وقال أحد المتخصصين في متابعة مواقع الشراء أن الموقع ربما يكون قد خسر 11 مليون دولار بسبب العطل.

ووفقا لموقع Adobe Analytics فقد استهلك الأمريكيون في الجمعة السوداء مشتريات بقيمة 4.2 مليار دولار ومن المرجح أن تصل إلى 7.4 مليار دولار بزيادة عن العام السابق 14.5 %.
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