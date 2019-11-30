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رياضة

فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:50 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
علق فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس علي هجوم بعض الاشخاص علي ميتشو مدرب الزمالك بعد الخسارة امام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الاولي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر ساسي صورة مع ميتشو عبر حسابة الرسمي الانستجرام، قائلا: "كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو ويبقون خلف ظهره"، وجاء ذلك الدعم بعد هجوم الاعلامين عليه بعد الهزمية.

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئًا في الثانية عشرة ظهر غد الأحد.

يأتي هذا بعد ان تلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الوضع النهائي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو وقرار تجديد الثقه مره اخري او الاستقرار علي رحيله والشرط الجزائي في عقده.
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