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رياضة

ألمانيا وفرنسا يتواجهان ضمن المجموعة السادسة بأمم أوروبا 2020

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أسفرت القرعة عن وقوع ألمانيا و فرنسا معًا ضمن المجموعة السادسة بأمم أوروبا 2020، حيث ستقام البطولة في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.

وجاءت المستويات للمنتخبات المشاركة في يورو 2020 كالاتي:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.
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