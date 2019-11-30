نتائج قرعة يورو 2020 .. مجموعات نارية و 4 منتخبات تنتظر التأهل

أسفرت قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 عن مجموعات نارية بعد وقوع إيطاليا مع تركيا في إفتتاح البطولة على الملعب الأولمبي في روما، و وقوع فرنسا مع حاملة اللقب البرتغال رفقة ألمانيا والتي ستقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.



وقبل إجراء القرعة جاءت المستويات للمنتخبات المشاركة في يورو 2020 كالاتي:



المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.



المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)



المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.



المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.



وتأهل حتى الآن 20 منتخبًا فقط إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، مع تبقي 4 آخرين ستخضع لنتائج الملحق الذي سيلعب في شهر مارس عام 2020.



وجاءت نتائج القرعة كاملًا:





