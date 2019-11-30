ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة الزمالك.. زيسكو يتعادل مع أول أغسطس 1-1 فى أنجولا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:11 م
زيسكو يتعادل مع أول
زيسكو يتعادل مع أول أغسطس
Advertisements
عمرو ابوبكر
تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح التسجيل فريق أول أغسطس، في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة اللاعب كريستفاو مابلولو.

وجاء هدف فريق زيسكو عبر اللاعب كليمنت موابي في الدقيقة 16

وتحظى مباراة أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبى باهتمام نادي الزمالك، بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا الفرق الثلاثة بالمجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي.

وكان نادي مازيمبي قد حقق فوزا كبيرا على الزمالك 3-0 في المباراة الأولى بالمجموعة التى أقيمت عصر اليوم، ليتصدر المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يحل فريق أول أغسطس الأنجولي ضيفًا على الزمالك في ثاني الجولات مساء السبت المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

الزمالك يخوض مرانه الأول على ملعب مازيمبي

تاريخ سيئ لميتشو أمام مازيمبى.. هل يتغير مع الزمالك؟

هيثم فاروق يهاجم ميتشو عقب هزيمة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى

ترشيحاتنا

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور

بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات

حشيش في المحكمة.. حبس عاطلين لتناولهما المخدرات بجوار القضاة بالمنوفية

مواجهة مباشرة بين فتاة أيزيدية ومغتصبها الداعشي.. شاهد بالفيديو

حادث بشع.. لحظة صدم سيارة مسرعة لطفل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها