مجموعة الزمالك.. زيسكو يتعادل مع أول أغسطس 1-1 فى أنجولا

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



افتتح التسجيل فريق أول أغسطس، في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة اللاعب كريستفاو مابلولو.



وجاء هدف فريق زيسكو عبر اللاعب كليمنت موابي في الدقيقة 16



وتحظى مباراة أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبى باهتمام نادي الزمالك، بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا الفرق الثلاثة بالمجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي.



وكان نادي مازيمبي قد حقق فوزا كبيرا على الزمالك 3-0 في المباراة الأولى بالمجموعة التى أقيمت عصر اليوم، ليتصدر المجموعة الثانية.



ومن المقرر أن يحل فريق أول أغسطس الأنجولي ضيفًا على الزمالك في ثاني الجولات مساء السبت المقبل.