أخبار الزمالك اليوم.. رحيل ميتشو بعد خسارة مذلة من مازيمبي.. ومدرب جديد على أعتاب النادي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 30 نوفمبر "2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك والتي كان من أبرزها:-
دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية
حقق مازيمبى الكونغولى فوزا مستحقا على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي تجمعهما بإستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباتشى الكونغولية فى أفتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة
أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي الأخيرة اثرت على الفريق في المباراة.
شاهد | خالد الغندور يعلن رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي
كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حقيقة رحيل الصربي ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي .
نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق
أعلن لاعبو الزمالك تأييدهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول، بعد الأنباء التي تداولت بقرب الإطاحة به من تدريب الفريق.
بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة
علق الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، علي هجوم جماهير الزمالك عليه بشأن تصريحه بأن ميتشو أفضل من جروس بـ900 مرة.
تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ في الثانية عشره ظهر غد الأحد.
مدرب جديد على أعتاب الزمالك بعد قرار الاستغناء عن ميتشو
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى ونجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات مسؤولي النادي خلال المرحلة المقبلة.
دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية
حقق مازيمبى الكونغولى فوزا مستحقا على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي تجمعهما بإستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباتشى الكونغولية فى أفتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة
أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي الأخيرة اثرت على الفريق في المباراة.
شاهد | خالد الغندور يعلن رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي
كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حقيقة رحيل الصربي ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي .
نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق
أعلن لاعبو الزمالك تأييدهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول، بعد الأنباء التي تداولت بقرب الإطاحة به من تدريب الفريق.
بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة
علق الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، علي هجوم جماهير الزمالك عليه بشأن تصريحه بأن ميتشو أفضل من جروس بـ900 مرة.
تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ في الثانية عشره ظهر غد الأحد.
مدرب جديد على أعتاب الزمالك بعد قرار الاستغناء عن ميتشو
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى ونجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات مسؤولي النادي خلال المرحلة المقبلة.