مدرب جديد على أعتاب الزمالك بعد قرار الاستغناء عن ميتشو

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى ونجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات مسؤولي النادي خلال المرحلة المقبلة.



ياتي هذا بعد استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك علي الإطاحة بالصربى ميتشو المدير الفني للفريق في ظل تراجع النتائج والهزيمه أمام مازيمبي اليوم بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم على ملعب بطل الكونغو، لتكون الهزيمة الثانية على التوالى للفريق بعد الخسارة من إنبى فى الدورى الممتاز.



وأكد المصدر أن المجلس يدرس تشكيل جهاز فني مصري لانقاذ الفريق من الوضع الحالي في ظل وجود عدد من نجوم الفريق قادرين على إنقاذ المرحلة المقبلة.



وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك حسم مصير ميتشو قبل اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدا الأحد.