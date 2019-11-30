شتاء شديد البرودة على السعودية هذا العام.. تفاصيل

أكّد الراصد الجوي سامي الحربي، أنَّ المملكة العربية السعودية وبلاد الشام ستشهد منخفضات ثلجية وأجواء شديدة البرودة خلال الشتاء المقبل.





وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنَّ موعد بدء الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض سيكون بدايته في 22 ديسمبر المقبل، وحتى 21 مارس من العام 2020"، مشيرًا إلى أنَّ المملكة وبلاد الشام ستشهد أجواء شديدة.





وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قال، اليوم السبت، إنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإنَّ من المتوقع أن يكون الشتاء القادم باردًا.





وقال الحصيني: إنَّ المؤشرات الأولية تتَّجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا، إلى أن يصرفه الله.





وأضاف الحصيني أنَّ النماذج العددية للطقس تشير إلى أنَّ المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج، مشيرًا إلى أنَّ ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.



